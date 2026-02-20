"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Kingnet Network

"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%.

"За последние 12 месяцев акции Kingnet Network показали впечатляющий рост, что обусловлено сочетанием сильной операционной динамики, успешной монетизации новых релизов и платформенных продуктов, а также программой обратного выкупа акций, усилившей поддержку ценам, - пишет аналитик Дмитрий Лозовой. - Интерес к компании со стороны китайских инвесторов растет, что отражается в объемах торгов и повышенном внимании к ее стратегии, в то время как масштаб бизнеса расширяется за счет запуска новых игр и технологических инвестиций. Эти факторы создают рациональные основания для текущего роста котировок, в то же время дальнейший потенциал компании по-прежнему значителен".

Kingnet Network - китайская публичная компания, занимающаяся разработкой, изданием и монетизацией онлайн-игр, в первую очередь для мобильных устройств и браузеров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.