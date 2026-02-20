Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков.

"АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Результаты первого полугодия поддержали хорошие объемы закупок со стороны Индии в 1К25, а также продажа доли в Катоке. Второе полугодие по сектору характеризовалось высокой долей неопределенности на фоне торговой политики США и пошлин на импорт товаров из Индии в размере 50%, что негативно влияло на настроения в гранильном сегменте. Мы прогнозируем, что 2П25 у "АЛРОСА" будет слабее с точки зрения финансовых результатов в силу укрепления рубля и действия факторов, не связанных с операционной эффективностью компании".

