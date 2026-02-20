Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в первой половине торгов пятницы - "Алор Брокер"

Возможны попытки продолжения снижения индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии пятницы, но вряд ли он сумеет опуститься под отметку 2750 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Ситуация в целом не меняется, индикатор продолжает колебаться в довольно узком боковике 2750-2800 пунктов. Обычно после длительной консолидации бывает сильный выход, но пока мы не видим драйверов для этого", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.