.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2730-2800п на следующей неделе - "Цифра брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 февраля 2026 года 09:38
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2730-2800п на следующей неделе - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов на следующей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Если посмотреть на график в недельном масштабе, то индекс торгуется в данном диапазоне уже более двух месяцев. На рынке отсутствует волатильность, а реакция на события, которые обычно приводили к сильным движениям, сейчас практически отсутствует, - пишут эксперты в комментарии. - Неожиданное снижение Банком России ключевой ставки на 0,5% (в разрез с консенсусом) или трехсторонние встречи по украинскому вопросу больше не вызывают спекулятивных движений на рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
20 февраля 2026 года 18:38
"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem Inc. на уровне "покупать" по итогам отчетности за 2025 год с сохранением целевой цены $164,99, что соответствует потенциалу роста на 27,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Акции компании снизились на 16% с максимумов октября... читать дальше
.20 февраля 2026 года 18:11
Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российский фондовый рынок консолидировался в верхней половине диапазона 2700 - 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечают эксперты в комментарии. При этом в начале недели была протестирована верхняя... читать дальше
.20 февраля 2026 года 17:44
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации цены золота в диапазоне $4600-5100 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. После сильной коррекции от исторических максимумов в конце января - начале февраля, в последние недели золото перешло в волатильную... читать дальше
.20 февраля 2026 года 17:12
"Финам" повысил целевую цену акций Kingnet Network до CNY 28,39 и присвоил рейтинг "покупать" с потенциалом роста 15,8% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Мы повышаем целевую цену акций и присваиваем им рейтинг "Покупать" с потенциалом роста 15,8%. "За последние 12 месяцев... читать дальше
.20 февраля 2026 года 16:07
Вероятен рост котировок акций Deere & Co. в ближайшее время на фоне опубликованной эмитентом отчетности за 1 квартал 2026 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционного банка Синара". "Прибыль Deere за первый квартал 2026 ф. г. составила $2,42 на акцию против ожидавшихся $2,02 и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 15:32
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" в ожидании роста цен на алмазы, а также в связи с ослаблением рубля, говорится в обзоре аналитиков. "АЛРОСА" может отчитаться по результатам 2025 финансового года на последней неделе февраля, - отмечают эксперты Борис Красноженов и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 14:47
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Clean Energy ETF с целевой ценой HKD 133,5 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 16,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. " Global X China Clean Energy ETF позволяет инвестировать в... читать дальше
.20 февраля 2026 года 14:13
Совкомбанк сохраняет тактическую идею "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. "Несмотря на существенный рост котировок и сокращение... читать дальше
.20 февраля 2026 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги медицинского холдинга за последние... читать дальше
.20 февраля 2026 года 12:56
Акции ПАО "Софтлайн" в настоящее время справедливо оцениваются российским фондовым рынком, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эмитент представил финансовые результаты за 2025 год. "Софтлайн" делает ставку на собственные высокомаржинальные решения, что отражается в опережающем росте... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.