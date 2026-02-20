Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2730-2800п на следующей неделе - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов на следующей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Если посмотреть на график в недельном масштабе, то индекс торгуется в данном диапазоне уже более двух месяцев. На рынке отсутствует волатильность, а реакция на события, которые обычно приводили к сильным движениям, сейчас практически отсутствует, - пишут эксперты в комментарии. - Неожиданное снижение Банком России ключевой ставки на 0,5% (в разрез с консенсусом) или трехсторонние встречи по украинскому вопросу больше не вызывают спекулятивных движений на рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.