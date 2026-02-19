"Финам" подтверждает рейтинг акций ICBC на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H на уровне "покупать" с целевой ценой 7,37 юаня, что предполагает потенциал роста на 15,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.

Общая потенциальная доходность с учетом ожидаемых дивидендов составляет 20,7%.

"После коррекции последних месяцев акции некоторых представителей китайского банковского сектора, на наш взгляд, выглядят интересно для покупки, - пишут эксперты. - В частности, мы выделяем бумаги ICBC. Как и другие китайские кредиторы, ICBC в 2025 году не блистал финансовыми результатами. Так, его выручка в январе-сентябре увеличилась лишь на 2% (г/г) до 611 млрд юаней - снижение чистого процентного дохода было компенсировано увеличением чистого комиссионного и инвестиционного доходов. Чистая прибыль повысилась на 0,3% до 269,9 млрд юаней, причем определенную поддержку ей оказало снижение расходов на резервирование".

Между тем качество активов ICBC остается высоким, а капитальная позиция - прочной, подчеркивают аналитики. ICBC завершил прошлый год в небольшом минусе по основным финпоказателям, однако в "Финаме" рассчитывают на их заметное восстановление в предстоящие годы.

Акции ICBC класса H торгуются с дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам, предлагают неплохую дивдоходность (5,5% NTM), указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.