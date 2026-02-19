"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Credo Technology Group с целевой ценой $187,57 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 50% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания продемонстрировала впечатляющую динамику финансовых показателей за 2К2026 фингода. С максимумов декабря котировки снизились на 40%, коррекция случилась на фоне волатильности в IT-секторе из-за опасений инвесторов по поводу перекупленности, - пишет эксперт. - Однако долгосрочные драйверы роста компании остаются в силе: стремительное развитие рынка решений для дата-центров и облачной инфраструктуры, диверсификация продуктовой линейки, создание единой экосистемы для пользователей".

Основными рисками аналитик видит зависимость от крупных клиентов, сбои в цепочках поставок, дальнейшую коррекцию акций.

Credo Technology Group - американская полупроводниковая компания, разрабатывающая высокоскоростные решения для передачи данных в дата-центрах, облачных инфраструктурах и системах искусственного интеллекта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.