SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Озона

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

26 февраля компания отчитается за четвертый квартал и весь 2025 год. Аналитики ждут, что, несмотря на замедление потребления, "Озон" выполнит прогноз по выручке и превзойдет его по скорректированной EBITDA.

"По итогам 2025 года общий объем оборота товаров (GMV) может вырасти на 46%, - прогнозируют в SberCIB. - А в 4К25 рост, вероятно, составит 36%, число активных покупателей увеличится до 65 млн, а количество заказов - до 767 млн. Выручка за 2025 год прибавит 61%. Рост обеспечат комиссионные и маркетинговые доходы, а также активное развитие финтех-направления. Скорректированная EBITDA по итогам года составит около 140 млрд руб. Сохраняем позитивный взгляд на акции Ozon".

