19 февраля 2026 года 14:43
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Озона
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. 26 февраля компания отчитается за четвертый квартал и весь 2025 год. Аналитики ждут, что, несмотря на замедление потребления, "Озон" выполнит прогноз по выручке и превзойдет его по скорректированной EBITDA. "По итогам 2025 года общий объем оборота товаров (GMV) может вырасти на 46%, - прогнозируют в SberCIB. - А в 4К25 рост, вероятно, составит 36%, число активных покупателей увеличится до 65 млн, а количество заказов - до 767 млн. Выручка за 2025 год прибавит 61%. Рост обеспечат комиссионные и маркетинговые доходы, а также активное развитие финтех-направления. Скорректированная EBITDA по итогам года составит около 140 млрд руб. Сохраняем позитивный взгляд на акции Ozon". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
