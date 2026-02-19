"БКС МИ" снизил таргет по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с учетом новых макропрогнозов

"БКС Мир инвестиций" понизил прогноз по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с 3300 до 3200 пунктов без учета дивидендов (с 3500 до 3400 пунктов, учитывая дивиденды), говорится в обзоре инвесткомпании.

В базовом сценарии аналитики пересмотрели безрисковую ставку для дисконтирования с 13% до 12,5%: теперь они полагают, что ключевая ставка будет понижена до 14% к середине года, а доходности по ОФЗ - снизятся до 12,5%.

"Такая уверенность основывается на позитивном сигнале от ЦБ при снижении ставки к уровню 15,5% в феврале, а также нормальном уровне "зазора" между "ключом" и доходностью 10-летних ОФЗ в 1,5-2% в самом разгаре цикла снижения

ставки, а не 1%, как сейчас", - отмечают они. К концу 2026 года ключевая ставка ожидается на уровне 12%.

Позитив тем временем нивелируют новые макропредпосылки, указывают эксперты.

Новый прогноз БКС по рублю на конец 2026 года пересмотрен в сторону укрепления - 84,3 руб./$1 против 93 руб./$1 ранее, на конец 2027 года - 86,8 руб./$1 против 94,5 руб./$1 ранее.

"Более крепкий курс рубля позитивно скажется на среднегодовой инфляции, следовательно, позволит Банку России уверенно продолжать цикл снижения ставки в I полугодии с текущим шагом 50 б.п. Допускаем ускорение цикла в конце весны - начале лета", - пишут аналитики.

Вместе с тем крепкий рубль будет сдерживать рост рублевой выручки экспортеров, несмотря на хорошую динамику цен на мировых рынках, обращают они внимание.

Слабые темпы роста рублевой выручки и высокие реальные ставки ограничат инвестиционную активность предприятий, замедлятся темпы роста экономики и динамика заработных плат.

Прогноз по росту российского ВВП в 2026 году снижен до 0,5% с 1%, в 2027 году - до 1% с 1,2%.

Оценка средней инфляции по текущему году пересмотрена до 4,9% с 5,1%, по 2027 году - до 4,4% с 4,6%.

Взгляд БКС на сектора и индекс на 12 месяцев вперед:

Сектор Взгляд Потенциал роста

Нефтегаз нейтральный 13%

Металлургия/горнодобыча негативный 11%

Финансы позитивный 31%

Девелоперы позитивный 39%

Ритейл позитивный 37%

Электроэнергетика нейтральный 15%

E-comm/телекомы нейтральный 29%

Технлогии/IT нейтральный 26%

Транспорт негативный -5%

Промышленность/удобрения негативный -1%

Индекс МосБиржи (без див.) нейтральный 16%

Индекс МосБиржи (с див.) нейтральный 23%

Краткосрочные фавориты БКС в акциях: "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR), МТС, "Озон" (MOEX: OZON), ВТБ (MOEX: VTBR), "Т-Технологии" (MOEX: T) и "Яндекс" (MOEX: YDEX).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.