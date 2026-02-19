.
19 февраля 2026 года 11:30
"БКС МИ" снизил таргет по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с учетом новых макропрогнозов
"БКС Мир инвестиций" понизил прогноз по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед с 3300 до 3200 пунктов без учета дивидендов (с 3500 до 3400 пунктов, учитывая дивиденды), говорится в обзоре инвесткомпании. В базовом сценарии аналитики пересмотрели безрисковую ставку для дисконтирования с 13% до 12,5%: теперь они полагают, что ключевая ставка будет понижена до 14% к середине года, а доходности по ОФЗ - снизятся до 12,5%. "Такая уверенность основывается на позитивном сигнале от ЦБ при снижении ставки к уровню 15,5% в феврале, а также нормальном уровне "зазора" между "ключом" и доходностью 10-летних ОФЗ в 1,5-2% в самом разгаре цикла снижения ставки, а не 1%, как сейчас", - отмечают они. К концу 2026 года ключевая ставка ожидается на уровне 12%. Позитив тем временем нивелируют новые макропредпосылки, указывают эксперты. Новый прогноз БКС по рублю на конец 2026 года пересмотрен в сторону укрепления - 84,3 руб./$1 против 93 руб./$1 ранее, на конец 2027 года - 86,8 руб./$1 против 94,5 руб./$1 ранее. "Более крепкий курс рубля позитивно скажется на среднегодовой инфляции, следовательно, позволит Банку России уверенно продолжать цикл снижения ставки в I полугодии с текущим шагом 50 б.п. Допускаем ускорение цикла в конце весны - начале лета", - пишут аналитики. Вместе с тем крепкий рубль будет сдерживать рост рублевой выручки экспортеров, несмотря на хорошую динамику цен на мировых рынках, обращают они внимание. Слабые темпы роста рублевой выручки и высокие реальные ставки ограничат инвестиционную активность предприятий, замедлятся темпы роста экономики и динамика заработных плат. Прогноз по росту российского ВВП в 2026 году снижен до 0,5% с 1%, в 2027 году - до 1% с 1,2%. Оценка средней инфляции по текущему году пересмотрена до 4,9% с 5,1%, по 2027 году - до 4,4% с 4,6%. Взгляд БКС на сектора и индекс на 12 месяцев вперед: Сектор Взгляд Потенциал роста Нефтегаз нейтральный 13% Металлургия/горнодобыча негативный 11% Финансы позитивный 31% Девелоперы позитивный 39% Ритейл позитивный 37% Электроэнергетика нейтральный 15% E-comm/телекомы нейтральный 29% Технлогии/IT нейтральный 26% Транспорт негативный -5% Промышленность/удобрения негативный -1% Индекс МосБиржи (без див.) нейтральный 16% Индекс МосБиржи (с див.) нейтральный 23% Краткосрочные фавориты БКС в акциях: "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR), МТС, "Озон" (MOEX: OZON), ВТБ (MOEX: VTBR), "Т-Технологии" (MOEX: T) и "Яндекс" (MOEX: YDEX). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
19 февраля 2026 года 19:03
