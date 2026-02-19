.
.
.
.
.
.
.
.
.
19 февраля 2026 года 11:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $517,4 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за 4К25, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции компании за последние шесть месяцев находятся в плюсе на 22% на фоне благоприятного информационного фона, связанного с позитивными новостями от FDA по одобрениям новых препаратов, отмечает эксперт. Хотя квартальные результаты по показателю скорректированной чистой прибыли на акцию формально не дотянули до прогнозов, эмитент обозначил весьма конструктивные прогнозы по годовой выручке с темпом роста, который превышает аналогичные прогнозные величины у "гигантов" биофарма, указывает Саидова. "На данном этапе мы по-прежнему считаем, что в цену акций Vertex все еще не заложен весь масштаб ее будущих научных прорывов и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов, - пишет аналитик "Финама" в обзоре. - Компания недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 8,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)". К рискам для компании, по мнению Саидовой, можно отнести потенциальные ужесточительные меры со стороны правительства США в отношении цен наиболее дорогостоящих лекарств. Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза), наследственных болезней крови и других состояний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
.
