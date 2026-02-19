.
.
19 февраля 2026 года 09:29
Рубль попытается перейти к укреплению на торгах в четверг - ПСБ
Рубль попытается перейти к восстановлению по отношению к юаню на торгах в четверг, диапазон 10,8-11,5 руб. за юань в целом остается актуальным, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что пониженная активность участников торгов, вызванная длинными выходными в Китае, будет способствовать сохранению повышенной волатильности на рынке. При этом, по мнению Зварича, в ходе сессии рубль может попытаться перейти к восстановлению на фоне повышенных объемов продаж валюты со стороны регулятора и сезонно слабого спроса на валюту со стороны импортеров. "Под действием данных факторов, на наш взгляд, пара юань/рубль к концу торгов может сделать существенный шаг к отметке 11 руб., выступающей ближайшей поддержкой", - пишет аналитик ПСБ в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
.
.