Совокупность факторов складывается в пользу умеренного устойчивого ослабления рубля в среднесрочной перспективе - "БКС МИ"
18 февраля 2026 года 18:56
Совокупность факторов складывается в пользу умеренного устойчивого ослабления рубля в среднесрочной перспективе - "БКС МИ"
Совокупность факторов в целом складывается в пользу умеренного, но устойчивого ослабления рубля на среднесрочном горизонте, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Рубль в среду поначалу продолжал укрепляться к юаню, который впервые с начала месяца опускался к отметке 10,96 руб./юань, - отмечает эксперт в комментарии. - Однако затем российская валюта стала быстро сдавать позиции и обновила установленный во вторник минимум текущей недели, неся ощутимые потери. Импульс ослабления рубля, вероятно, вызван исчерпанием очередного концентрированного заказа на продажу иностранной валюты. Подобные заявки в последние годы приводят к заметным изменениям курса рубля, так как с начала 2022 года наш валютный рынок стал менее ликвидным и более фрагментированным". По оценке Бабина, совокупность факторов в целом на среднесрочном горизонте складывается в пользу умеренного, но устойчивого ослабления рубля. В первую очередь это по-прежнему ограниченный приток инвалюты от экспорта, остающегося под давлением санкций и большого геополитического дисконта в ценах на поставляемое за рубеж сырье. "В то же время спрос на валюту должен постепенно восстанавливаться вслед за импортом после просадки, традиционной для начала года, - полагает аналитик "БКС МИ". - Однако более быстрому снижению курса рубля продолжит препятствовать повышенный объем продаж ЦБ инвалюты в рамках исполнения бюджетного правила". Пара CNY/RUB в среду удержалась от ускорения снижения после пробоя вниз психологически важного уровня 11 руб./юань, сильно отскочив от двухнедельного минимума. На взгляд Бабина, ближайшая цель восстановления котировок находится в районе отметки 11,2 руб./юань. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
