"Эйлер" ждет ставку ЦБ РФ на уровне 12% к концу 2026г

Аналитическая компания "Эйлер" ожидает ключевую ставку Банка России на уровне 12% годовых к концу текущего года, говорится в материале экспертов.

"Наш точечный прогноз на конец текущего года составляет 12%. Диапазон прогнозов - 11-12%, риски смещены в сторону дезинфляционных", - пишут они.

Основным трендом 2026 года будет сдержанный совокупный спрос.

С одной стороны, отмечают аналитики, меньшим будет вклад инвестиций в основной капитал - объем инвестпрограмм 61 крупнейшей компании на 2026 год снижается в номинальном выражении в сравнении с 2025 годом.

С другой стороны, указывают эксперты "Эйлера", потребительский спрос почувствует повышение НДС, вычитающее из покупательной способности домохозяйств.

Наконец, обращают внимание они, бюджетная политика становится более консервативной.

Сдержанный совокупный спрос будет оказывать дезинфляционное влияние. 2019 год, когда изменения НДС были меньшими по масштабу (изменялась основная ставка НДС, но не было произошедших в 2026 году изменений НДС в рамках режима УСН и введения НДС на эквайринг), закончился с инфляцией в 3%.

Сейчас инфляция уже начала нормализовываться после всплеска начала года. На это указывают как недельные данные по ИПЦ, так и заметно снизившиеся в феврале ценовые ожидания предприятий, отмечают эксперты "Эйлера".

"Дезинфляционность совокупного спроса позволит Банку России продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас мы ожидаем, что ключевая ставка будет снижаться на каждом из следующих заседаний в текущем году. В нашем базовом сценарии ЦБ будет придерживаться шага в 50 бп, но мы не исключаем увеличения шага по каким-либо причинам", - пишут эксперты в обзоре.

Основной проинфляционный риск же связан с курсом рубля и ухудшением условий внешней торговли. Тем не менее, отмечают аналитики, пока рубль остается крепким: продажи валюты по бюджетному правилу экранируют влияние на рубль низких цен на нефть, а рост цен на металлы увеличил предложение валюты со стороны соответствующих экспортеров.

