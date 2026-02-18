Акции ДОМ.РФ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "ДОМ.РФ" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент раскрыл отчетность за 2025 год по МСФО.

Институт развития, помимо роста чистой прибыли (+35%), улучшил показатели рентабельности капитала (21,6% в 2025 году после 18,8% годом ранее), чистой процентной маржи (3,7% против 3,2% по итогам 2024 года) и отношения расходов к доходам (28,3% против 29,0% по итогам 2024 года), отмечают эксперты.

За 2025 год "ДОМ.РФ" заработал своим акционерам 493,74 рубля прибыли на акцию, что соответствует 22,9% текущей акционерной доходности. При этом размер прибыли соответствует прогнозам менеджмента.

Учитывая динамику финансовых показателей компании, прогнозные темпы роста бизнеса, потенциальную дивидендную доходность (около 11,4% на 18 февраля 2026 года) и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" сохраняют свой взгляд на акции "ДОМ.РФ" и считают их привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.