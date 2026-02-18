Акции Озон Фармацевтики справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Текущая рыночная оценка акций ПАО "Озон Фармацевтика" является справедливой, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты ожидают, что компания продолжит демонстрировать устойчивый рост выручки. Этому, по их мнению, будут способствовать расширение ассортимента, рост объемов продаж и активное участие в государственных закупках.

Дополнительный импульс развития ожидается с 2027 года, отмечают аналитики в комментарии. Драйвером станет рост доходов от выпуска брендированной продукции и препаратов в сегменте онкологии, что станет результатом реализации текущей инвестиционной программы.

Текущая рыночная оценка акций эмитента, по мнению аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", является справедливой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.