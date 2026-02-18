.
18 февраля 2026 года 11:51
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ДОМ.РФ
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью 2720 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем опубликованные результаты эмитента за 2025 год по МСФО умеренно позитивно. Чистая прибыль незначительно выше нашего прогноза. Рентабельность капитала - одна из самых высоких среди публичных компаний финансового сектора", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
.
