"АКБФ" понизил прогнозную стоимость акций Норникеля до 209,97 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понижает прогнозную стоимость обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" с 211,15 руб. до 209,97 руб., что предполагает потенциал роста 36% с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков.

С учетом роста геополитических рисков дисконт-поправка повышена на 15%.

"Акции "Норильского никеля" с начала года выросли на 4,5% против 1% по индексу Мосбиржи. На фоне усиления тенденции price-over-volume и позитивной динамики цен на цветные и драгоценные металлы мы повысили прогноз цен "корзины" продаж ГМК, - пишут эксперты. - В расчетах на текущий год закладываем платину и палладий на уровне $3000 и $2380 за унцию, никель и медь - $21055 и $15560 за тонну".

Аналитики сохраняют ожидания среднегодового роста цен на платину и палладий в 2027-2032гг на уровне 19% и 16%, на никель и медь - 8% и 12%.

Они отмечают благоприятную для среднесрочных оценок справедливой стоимости эмитента информацию о сохранении на уровне $2,6 млрд капитальных инвестиций "Норникеля" в 2026 году, а также определенное смягчение риторики руководства компании в отношении перспектив выплат дивидендов.

"С учетом благоприятной статистики показателей чистого денежного потока эмитента, закладываем в оценки выплаты дивидендов по итогам 2025 и 2026 годов на уровне 3,1 руб./ао (рынок, в данном случае, выплат не ожидает) и 6,9 руб./ао, что соответствует, по нашей информации, рыночным оценкам", - указывают стратеги "АКБФ".

