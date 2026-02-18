.
СЕГОДНЯ:
18 февраля 2026 года 10:34
Акции Яндекса на текущих уровнях недооценены - "БКС МИ"
Акции МКПАО "Яндекс" на текущих уровнях недооценены, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков. Эмитент опубликовал в целом сильные финансовые результаты за IV квартал 2025 года, констатирует эксперт. Значительное снижение темпа роста издержек в электронной коммерции с 51% в I квартале до 20% в IV квартале позволило сократить убыточность подразделения. Другие убыточные сегменты, такие как доставка или автономные технологии, пока не показывают положительной динамики. При этом сегменты "Плюс и развлекательные сервисы" и Yandex B2B Tech продолжают демонстрировать хорошие результаты, хотя и относительно невелики в общих масштабах "Яндекса". "У нас "позитивный" взгляд на "Яндекс". Мы считаем, что помимо роста выручки ключевым драйвером текущих результатов компании стало сдерживание издержек. Рост выручки (хоть и замедляющийся) и текущий уровень контроля над издержками в целом позволяют компании наращивать прибыль. Считаем, что бумага на текущих уровнях недооценена", - пишет Булгаков в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
18 февраля 2026 года 10:46
Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Во вторник рубль большую часть дня не показывал выраженную динамику, но вечером он перешел к заметному укреплению. Вряд ли такую динамику можно объяснить... читать дальше
.18 февраля 2026 года 10:12
Индекс RGBI может вернуться к прошлогодним максимумам (выше 120 пунктов) в течение I полугодия текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. RGBI после стремительного взлета в конце прошлой недели перешел к консолидации... читать дальше
.18 февраля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в среду в ожидании стимулов для направления, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На наш взгляд, на текущий момент основным сценарием для рынка... читать дальше
.18 февраля 2026 года 09:26
Курс валютной пары юань/рубль попытается закрепиться ниже уровня в 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Рубль смог перейти к укреплению во вторник, констатирует эксперт. Факторами, способствовавшими подобной... читать дальше
.18 февраля 2026 года 09:12
Ожидается сохранение консолидационных настроений на российском рынке акций на торгах в среду, индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит движение в диапазоне 2720-2820 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровнем поддержки для индекса выступает зона 2700-2730... читать дальше
.18 февраля 2026 года 09:10
Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе. Рынок акций Японии прибавляет в среду более 1% на внешнеторговой статистике. Нефть умеренно дорожает в среду утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель. читать дальше
.17 февраля 2026 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $190,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 22,9%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Биофармацевтическая компания Gilead... читать дальше
.17 февраля 2026 года 18:37
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций China Longyuan Power с прогнозной стоимостью 7,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика максима Абрамова. "За последние месяцы акции China... читать дальше
.17 февраля 2026 года 18:02
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 380 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент начал 2026 год с рекордной прибыли - NIM расширяется, кредитование оживает, операционная эффективность улучшается.... читать дальше
.17 февраля 2026 года 17:38
Увеличение дивидендных выплат по акциям МКПАО "Яндекс" неоднозначно, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО и представил прогнозы на текущий год. "Выручка, EBITDA и чистая прибыль близки к нашим прогнозам, а FCF... читать дальше
