Индекс RGBI может уйти выше 120п в 1П26 - ПСБ

Индекс RGBI может вернуться к прошлогодним максимумам (выше 120 пунктов) в течение I полугодия текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

RGBI после стремительного взлета в конце прошлой недели перешел к консолидации близи уровней начала года (118-118,5 пунктов), констатирует эксперт.

"Пока базовым сценарием видим продолжение консолидации котировок госбумаг в ожидании подтверждения дальнейшего снижения проинфляционных рисков", - указывает он.

Минфин в среду предложит рынку 9- и 14-летние выпуски ОФЗ. В преддверии заседания ЦБ на прошлой неделе инвесторами на локальном дне индекса RGBI был куплен рекордный недельный объем госбумаг с начала года на 165 млрд руб. Если инвесторы будут готовы покупать на текущих уровнях, это может дать новый импульс для роста котировок госбумаг, говорится в обзоре Грицкевича.

"Вместе с тем мы продолжаем ориентироваться на долгосрочные цели по ключевой ставке (12% на конец 2026 года), а не краткосрочную рыночную волатильность - значительный потенциал роста котировок ОФЗ по-прежнему сохраняется, - пишет аналитик ПСБ. - Безусловно, безоткатного роста котировок не ожидаем, однако в течение I полугодия считаем высоковероятным снижение ставки до 14% годовых, что позволит индексу RGBI вернуться к максимумам сентября 2025 года - выше 120 пунктов".

