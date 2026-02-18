.
18 февраля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в среду в ожидании стимулов для направления, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На наш взгляд, на текущий момент основным сценарием для рынка выступает выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов, - пишет эксперт в комментарии. - Впрочем, и для отступления к нижней границе данного коридора факторов недостаточно. Полагаем, что инвесторы будут ожидать новостей по итогам второго дня переговоров в Женеве, что может стимулировать направленное движение. Среди корпоративных событий отметим публикацию отчетности "ДОМ.РФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
18 февраля 2026 года 10:46
Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань может пока задержаться у нижней границы диапазона в 11-11,2 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Во вторник рубль большую часть дня не показывал выраженную динамику, но вечером он перешел к заметному укреплению. Вряд ли такую динамику можно объяснить... читать дальше
.18 февраля 2026 года 10:34
Акции МКПАО "Яндекс" на текущих уровнях недооценены, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков. Эмитент опубликовал в целом сильные финансовые результаты за IV квартал 2025 года, констатирует эксперт. Значительное снижение темпа роста издержек в электронной коммерции с 51%... читать дальше
.18 февраля 2026 года 10:12
Индекс RGBI может вернуться к прошлогодним максимумам (выше 120 пунктов) в течение I полугодия текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. RGBI после стремительного взлета в конце прошлой недели перешел к консолидации... читать дальше
.18 февраля 2026 года 09:26
Курс валютной пары юань/рубль попытается закрепиться ниже уровня в 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Рубль смог перейти к укреплению во вторник, констатирует эксперт. Факторами, способствовавшими подобной... читать дальше
.18 февраля 2026 года 09:12
Ожидается сохранение консолидационных настроений на российском рынке акций на торгах в среду, индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит движение в диапазоне 2720-2820 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровнем поддержки для индекса выступает зона 2700-2730... читать дальше
.18 февраля 2026 года 09:10
Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе. Рынок акций Японии прибавляет в среду более 1% на внешнеторговой статистике. Нефть умеренно дорожает в среду утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель. читать дальше
.17 февраля 2026 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $190,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 22,9%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Биофармацевтическая компания Gilead... читать дальше
.17 февраля 2026 года 18:37
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций China Longyuan Power с прогнозной стоимостью 7,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика максима Абрамова. "За последние месяцы акции China... читать дальше
.17 февраля 2026 года 18:02
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 380 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент начал 2026 год с рекордной прибыли - NIM расширяется, кредитование оживает, операционная эффективность улучшается.... читать дальше
.17 февраля 2026 года 17:38
Увеличение дивидендных выплат по акциям МКПАО "Яндекс" неоднозначно, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО и представил прогнозы на текущий год. "Выручка, EBITDA и чистая прибыль близки к нашим прогнозам, а FCF... читать дальше
