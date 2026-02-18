Рубль попытается закрепиться ниже 11 руб./юань на торгах в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль попытается закрепиться ниже уровня в 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Рубль смог перейти к укреплению во вторник, констатирует эксперт.

Факторами, способствовавшими подобной динамике, выступили повышенные объемы продаж валюты со стороны регулятора, а также снижение активности участников торгов на фоне выходных в Китае, что в большей степени, на взгляд Зварича, сказывается на спросе на валюту.

Данные факторы на торгах в среду продолжат поддерживать национальную валюту, в результате чего пара юань/рубль попытается закрепиться ниже 11 рублей и сделать еще один шаг к нижней границе целевого диапазона 10,8-11,5 рубля, которая в текущий момент выступает ближайшей технической поддержкой для китайской валюты, прогнозирует аналитик ПСБ.

