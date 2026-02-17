"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $190,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 22,9%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Биофармацевтическая компания Gilead Sciences, в свое время совершившая революцию в терапии ВИЧ, за период с начала 2026 года принесла инвесторам впечатляющую доходность в размере 26%, чему поспособствовали новости о позитивных результатах клинических испытаний противоракового препарата компании в комбинации с блокбастером Merck. Ожидаемые дальнейшие продвижения по части R&D пока не заложены в полной мере в цену акций Gilead Sciences, и потенциал роста у бумаги все еще приличный", - отмечает эксперт.

Gilead Sciences - биофармацевтическая компания, занимающаяся созданием и реализацией лекарственных препаратов в широком спектре областей медицины.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.