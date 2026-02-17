"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 380 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент начал 2026 год с рекордной прибыли - NIM расширяется, кредитование оживает, операционная эффективность улучшается. Прогнозируем дивиденд за 2025 год в размере 38,3 руб. на акцию, что обеспечивает 12,3% дивидендной доходности к текущим ценам", - указывают эксперты.

"Банк в последние три года перед дивидендной отсечкой торговался с доходностью близкой к 10,5% - это устойчивый исторический паттерн. При дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ РФ весной 2026 года премия за риск будет сжиматься, что поддержит переоценку к более низкой требуемой дивдоходности (консервативно 10% перед отсечкой). Это дает целевую цену в 380 руб. (+22,5% к текущим уровням)", - говорится в материале инвесткомпнаии.

Основные катализаторы, по мнению аналитиков "КИТ Финанс Брокер": публикация отчетности по МСФО 26 февраля, продолжение снижения ключевой ставки весной, объявление дивидендов в апреле-мае.

