Увеличение диввыплат по акциям Яндекса неоднозначно - Совкомбанк

Увеличение дивидендных выплат по акциям МКПАО "Яндекс" неоднозначно, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев.

Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО и представил прогнозы на текущий год.

"Выручка, EBITDA и чистая прибыль близки к нашим прогнозам, а FCF значительно превысил ожидания. Смотрим нейтрально на отчетность", - отмечают эксперты.

Компания повысила полугодовые дивидендные выплаты с 80 руб. до 110 руб. на акцию, что транслируется в потенциальные 220 руб. на акцию в течение следующих двенадцати месяцев и дивидендную доходность на уровне 4,5 % по текущей цене, указывают Трошин и Легостаев.

"Мы неоднозначно смотрим на увеличение дивидендных выплат. Вместо погашения текущих долговых обязательств и инвестиций в укрепление позиций в текущих сегментах и развитие новых менеджмент отдает предпочтение дивидендным выплатам с непривлекательной дивидендной доходностью. По всей видимости, дивидендный поток обусловлен требованием акционеров", - пишут эксперты в материале Совкомбанка.

Прогноз компании на 2026 год предполагает рост выручки на 20% и рентабельность EBITDA на уровне 20,2%. Аналитики банка ожидали рост выручки на 22% и рентабельность на уровне 20,3%. В 2025 году выручка выросла на 32% при рентабельности EBITDA на уровне 19 5 %. "Смотрим на прогноз нейтрально", - говорится в обзоре.

