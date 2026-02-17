"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 209,97 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 209,97 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 34%, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент сохраняет статус одного из ключевых игроков глобального рынка, указывают эксперты: он производит около 44% палладия, 22% никеля и 15% платины в мире. Высокая доля собственных сырьевых ресурсов (96-99%) и значительный фокус на азиатские рынки (более 50% выручки) позволяют адаптироваться к санкционным и логистическим ограничениям.

"Акции ГМК рассматриваем как "защитный" инструмент на фоне жесткой кредитной политики. Прогнозируем среднегодовой рост цен в 2027-2032 гг. на платину и палладий на уровне 19% и 16%, на никель и медь - 8% и 12%. CAPEX в 2026 году запланирован около 240 млрд руб. при умеренной долговой нагрузке (1,9x EBITDA по итогам 1П25), - отмечают в инвесткомпании. - Закладываем дивиденды по итогам 2025-2026 гг. на уровне 3,1 и 6,9 руб./ао."

Среди рисков, по мнению аналитиков "АКБФ" находятся ужесточение дивидендной политики, налоговый маневр, рост инфляционных и геополитических рисков (дисконт повышен на 15%), а также возможные антидемпинговые пошлины США на палладий.

Вместе с тем, обращают внимание они, эмитент демонстрирует гибкость в перестройке экспортных потоков, что поддерживает среднесрочный инвестиционный кейс.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.