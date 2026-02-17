Акции HeadHunter - интересная долгосрочная идея - "Т-Инвестиции"

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), считая их интересной идеей на долгосрочном горизонте (прогнозная стоимость бумаги составляет 3800 рублей за штуку), сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент планирует представить финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2025 финансовый год 6 марта 2026 года.

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале выручка компании продолжит снижаться, главным образом за счет продолжающегося оттока клиентов в сегменте МСБ на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры. Однако рост показателя останется в околонулевой зоне", - отмечает глава аналитики по рынку акций Марьяна Лазаричева.

По мнению экспертов, инвестиции в новые бизнес-направления продолжат давить на рентабельность скорректированной EBITDA эмитента в четвертом квартале 2025 года. Тем не менее показатель составит около 55% благодаря эффективному управлению основным бизнесом - это результат оптимизации расходов на маркетинг и персонал.

Менеджмент HeadHunter по итогам года прогнозирует рентабельность скорректированной EBITDA на уровне выше 52%. По оценкам аналитиков "Т-Инвестиций", компании удастся немного перевыполнить собственный "гайденс" и достичь результата в 55%.

"У HeadHunter высокая конверсия из EBITDA в чистую прибыль. Мы прогнозируем, что по итогам квартала показатель составит 4,9 млрд рублей, а за полный год - 18,3 млрд рублей", - говорится в обзоре брокера.

Дивиденды остаются важной частью инвестиционного кейса HeadHunter, констатируют аналитики. Компания недавно перешла на полугодовые выплаты. По итогам первого полугодия 2025 года эмитент выплатил 233 рубля на акцию.

"Мы ожидаем, что по итогам второго полугодия дивиденд составит около 230 рублей на акцию, что соответствует доходности порядка 8% к текущей рыночной цене", - пишут эксперты.

"Дополнительно компания продолжает генерировать сильный свободный денежный поток и сейчас торгуется с FCF-доходностью на уровне около 16% на 2026 год. Это подтверждает, что фундаментально эмитент остается привлекательным", - отмечает Лазаричева.

Текущая денежно-кредитная политика Банка России и слабая экономическая активность продолжают негативно влиять на темпы роста выручки HeadHunter. "Основным драйвером роста остается ценовой фактор, и мы ожидаем, что этот тренд сохранится и в 2026 году. Дополнительный позитивный эффект продолжают вносить новые бизнес-направления HR Tech", - указывают аналитики брокера.

Несмотря на продолжающееся инвестирование в расширение сегментов, рентабельность остается выше 50% - значительный показатель даже для IT-отрасли.

"Мы ожидаем, что наибольший эффект от разворота экономической активности увидим только во второй половине 2026 года и в 2027 году. Тогда как результаты за первое полугодие будут оставаться слабыми на фоне эффекта высокой базы прошлого года и все еще сложных макроэкономических условий, - пишут эксперты брокера в материале. - Однако, несмотря на текущие сложности, компания стабильно выплачивает дивиденды с привлекательным уровнем дивидендной доходности, что делает ее интересной для инвесторов".

"По нашим расчетам, бумаги HeadHunter торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (на основе прогноза на 2026 год) на уровне около 5,0x - заметно ниже среднего по российскому IT-сектору. При этом эмитента остается зрелым игроком отрасли со стабильным ростом, высокой рентабельностью и потенциально сильной дивидендной историей, - указывает Лазаричева. - Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги HeadHunter и считаем их интересной идеей на долгосрочном горизонте. Наша целевая цена на год вперед - 3800 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.