Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Финансовые результаты эмитента за 4К25 вновь оказались впечатляющими, превысив наши и рыночные ожидания, а также собственные прогнозы компании, особенно по скорр. EBITDA. Мы по-прежнему считаем акции "Яндекса" привлекательными и подтверждаем по ним рейтинг покупать, - пишет эксперт. - Кроме того, руководство предложило выплатить окончательные дивиденды за 2025 год в размере 110 руб. на акцию - на уровне наших ожиданий".

