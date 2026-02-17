.
17 февраля 2026 года 14:01
Акции Транснефти представляют интерес для консервативных инвесторов - "Цифра брокер"
Акции "Транснефти" представляют интерес для консервативных инвесторов, ориентированных на предсказуемый дивидендный поток, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер". "Транснефть" остается естественным монополистом и ключевым звеном нефтяной инфраструктуры России, контролируя транспортировку более 80% добываемой в стране нефти, - напоминают эксперты. - Компания демонстрирует высокую стабильность бизнеса благодаря госрегулированию тарифов, которые индексируются вне зависимости от цен на сырье. Операционные показатели остаются устойчивыми благодаря перенаправлению экспортных потоков на Восток, хотя общие объемы прокачки сдерживаются соглашением ОПЕК+". Главным вызовом для компании, по мнению аналитиков, стало повышение налога на прибыль до 40% сроком на шесть лет - эта временная мера для поддержки бюджета оказывает давление на чистую прибыль, которая по итогам 2025 года может снизиться на 4%. Тем не менее выручка сохраняется на уровне предыдущего года с незначительным ростом, а EBITDA прибавит около 2%. Прогноз "Цифра брокер" по дивидендам на 2025 год составляет 191 рубль на одну акцию, что соответствует доходности около 13,6%. "С нашей точки зрения, справедливая цена акций компании через 12 месяцев составляет 1667 рублей за бумагу, что подразумевает потенциал роста порядка 19% от текущей цены, - указывают стратеги. - Считаем, что "Транснефть" представляет интерес для консервативных инвесторов, ориентированных на предсказуемый дивидендный поток, и обладает потенциалом переоценки при снижении ключевой ставки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
