Инвесторам стоит обратить внимание на валютный выпуск облигаций ЕвразХолдинг Финанса - "Финам"

Инвесторам стоит обратить внимание на долларовые облигации ООО "ЕвразХолдинг Финанс" выпуска 003Р-03 с погашением 08.03.2027, говорится в материале руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании "Финам" Алексея Ковалева.

"Из-за крепкого рубля текущий момент видится благоприятным для открытия позиции в инвалютных инструментах: наряду с хеджированием валютного риска инвесторы могут потенциально рассчитывать и на интересную рублевую доходность, - отмечает эксперт. - Кроме валютных перспектив, для покупки благоприятен и характер текущей рыночной конъюнктуры в российском сегменте облигаций. Доходности квазивалютных облигаций сейчас находятся на довольно привлекательных уровнях".

11 февраля 2026 года "Газпром Капитал" погасил "замещающий" выпуск объемом $892 млн (ISIN: RU000A105RG4). Как и в отношении других замещающих облигаций, погашение было произведено в рублях по курсу ЦБ РФ, напоминает Ковалев. Стратег предлагает реинвестировать средства от погашения выпуска "Газпрома" в номинированную в долларах облигацию "ЕвразХолдинг Финанс", 003Р-03 с погашением 08.03.2027. По его оценке, бумага выглядит весьма конкурентоспособно на фоне облигаций сравнительно высокого кредитного качества.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.