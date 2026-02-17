"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку акций "Яндекса", говорится в комментарии аналитиков.

Менеджмент "Яндекса" будет рекомендовать выплату дивидендов - 110 рублей на акцию, доходность - 2,2%. После трех выплат в размере 80 рублей на акцию, менеджмент готов платить на 37,5% больше.

"Дивиденды - важная составляющая инвестиционного кейса, - пишут эксперты. - Неуклонный рост размера выплат - непременное условие перехода в разряд "дивидендных аристократов". Полагаем, что "Яндекс", оставаясь "акцией роста", начинает дополнять свой инвестиционный профиль и этой, близкой для розничного инвестора, историей. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании, обновившие максимум с 2021 года и выходящие на оперативный простор".

