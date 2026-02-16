"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Озона до 8540 руб

"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций МКПАО "Озон" до 8540 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Озон" представит свои финансовые результаты за 4К2025 в четверг, 26 февраля. Согласно оценкам экспертов "Велес Капитала", оборот компании по итогам периода увеличился на 30% г/г против роста более 50% г/г в предыдущие кварталы. Их прогноз подразумевает рост оборота по итогам года на уровне 44% г/г при цели компании в 41-43% г/г.

"Мы считаем, что EBITDA компании в 2025 году выросла почти в 4 раза и достигла 149 млрд руб. при прогнозе группы около 140 млрд руб., - отмечает Михайлин. - Компания могла завершить прошлый год с минимальным чистым убытком и, по нашему мнению, продемонстрирует существенную чистую прибыль в 2026 году. Мы полагаем, что целевой уровень рентабельности группы сдвигается с прежних 3-4% к 5-6% GMV, в связи с чем подняли показатели в нашей модели. Ozon в числе наших фаворитов на российском рынке, и мы рекомендуем "покупать" акции компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.