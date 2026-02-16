"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Эмитент представил результаты за январь 2026 года по РСБУ, которые эксперты оценивают нейтрально.

Финансовая отчетность 2025 года позволяет рассмотреть возможность выплаты дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО. В случае одобрения сумма дивидендов за 2025 год может составить 46,5 рубля на акцию, потенциальная доходность - 13,8%, отмечают аналитики сервиса.

Учитывая ожидаемое снижение прибыли в 2026 году, они продолжают сдержанно смотреть на перспективы акций банка "Санкт-Петербург".

