ЦБ РФ, вероятно, понизит ставку до 15% в марте 2026г - Альфа-банк

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку до 15% годовых по итогам заседания 20 марта 2026 года, прогноз ее уровня к июлю текущего года - 14%, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

"Наш прогноз средней ставки на 2026 год остается прижатым к верхней границе прогнозного диапазона (мы ждем среднюю ставку на уровне 14,4% в текущем году), и прогноз ставки на конец 2026 года остается на 13% годовых. Наш прогноз на заседание 20 марта - снижение ставки до 15%, - пишут эксперты в комментарии. - Тот факт, что 13 февраля ЦБ РФ предметно обсуждал не только снижение ставки на 50 б.п., но и опцию паузы говорит о том, что благоприятный взгляд на торможение инфляции в устойчивой ее части в значительной степени опирается на вводные по бюджетной политике, которые выглядят крайне амбициозными и могут быть скорректированы, что потребует корректировки и денежно-кредитной политики".

