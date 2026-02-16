Корпоративные флоатеры остаются привлекательным долговым инструментом - РСХБ

Корпоративные флоатеры по-прежнему являются привлекательным долговым инструментом для компенсации все еще высокого процентного риска при смещении фокуса внимания в сторону более длинных корпоративных "бондов" по мере смягчения денежно-кредитных условий ЦБ РФ, считает аналитик по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеб Чернышев.

Ценовой индекс корпоративных облигаций со сроком погашения от одного года до трех лет (Cbonds-CBI RU 1-3Y PI) вырос лишь на 0,23% на прошлой неделе, констатирует эксперт.

Отметим, что на рынке продолжает главенствовать тренд на сужение корпоративных спредов. Так, G-spread облигаций с кредитным рейтингом "ААА" находится вблизи минимальных значений на уровне 20-30 б.п., что, как минимум на краткосрочном горизонте, снижает интерес к корпоративным бондам с высоким и максимальным уровнем кредитоспособности, - пишет Чернышев. - Подчеркнем, что коррекция в государственных и корпоративных облигациях длинною в месяц практически не оказала влияния на сегмент корпоративных облигаций с плавающей ставкой купона. С начала 2026 года полная доходность индекса Мосбиржи облигаций с переменным купоном составила порядка 1,9%, что превышает значения полной доходности индекса корпоративных облигаций (+1,6%) и индекса гособлигаций (+0,8%)".

Таким образом, указывает эксперт РСХБ, корпоративные флоатеры по-прежнему являются привлекательным долговым инструментом для компенсации все еще высокого процентного риска при смещении фокуса внимания в сторону более длинных корпоративных бондов по мере смягчения денежно-кредитных условий ЦБ РФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.