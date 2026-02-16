Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции "АЛРОСА" продолжают торговаться в узком диапазоне, - пишут Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Следующим драйвером для компании станет раскрытие финансовых результатов, которое ожидается в конце февраля. Сохраняем рекомендацию "по рынку" в ожидании роста цен на алмазы на фоне сокращения добычи алмазодобытчикам, а также ослабления рубля".

Эксперты обращают внимание на данные по чистому импорту алмазного сырья в Индию - по итогам января он составил 6,7 млн карат, что сопоставимо с объемами прошлого года. Экспорт бриллиантов на уровне 1,4 млн карат был лучше показателя за 2025 год, что подтверждает позитивную статистику ювелирного ритейла в праздничном сезоне 2025-2026 гг.

Средняя стоимость импорта составила $90 за карат, что предполагает снижение на 15% г/г. Динамика цен на бриллианты улучшилась относительно декабря, подчеркивают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.