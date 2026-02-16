.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Солид Инвестиции" присвоили рейтинг "ниже рынка" акциям Московской биржи
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 февраля 2026 года 14:24
"Солид Инвестиции" присвоили рейтинг "ниже рынка" акциям Московской биржи
"Солид Инвестиции" присвоили рейтинг "ниже рынка" акциям "Московской биржи" с целевой ценой 180 руб. за штуку, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого. "Потенциал роста на горизонте года по нашим расчетам отсутствует, - отмечает аналитик. - Форвардный P/E 2026 6,2х, P/B 1,5х, ROE 24,6%. Это наиболее высокие мультипликаторы финансовом секторе на текущий момент. Мы считаем, что рынок переоценивает в моменте акции "Московской биржи". Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 19,9 рублей при коэффициенте выплат 75%. Дивидендная доходность по ближайшему дивиденду 10,9% - ниже Сбербанка, ВТБ и "ДОМ.РФ". Донецкий считает акции "Московской биржи" отчасти защитным инструментом в период высоких ставок и высокой волатильности на финансовых рынках. Однако в условиях снижения ставки процентные доходы биржи, по его мнению, должны снижаться, что будет оказывать давление на прибыль. "Комиссионные доходы при этом должны сохранить прежние темпы роста. Мы учитываем высокую устойчивость бизнеса в расчете стоимости капитала, однако все равно акции выглядят перекупленными", - делает вывод стратег. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
16 февраля 2026 года 19:01
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций МКПАО "Озон" до 8540 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представит свои финансовые результаты за 4К2025 в четверг, 26 февраля. Согласно оценкам экспертов "Велес Капитала",... читать дальше
.16 февраля 2026 года 18:27
Участие в размещении бондов СИБУР Холдинга интересно при ставке купона не ниже 7,25% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" серии 001P-09 интересно при ставке купона не ниже 7,25%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "СИБУР Холдинг" на 18 февраля планирует сбор заявок на размещение 3-летнего валютного выпуска серии 001Р-09... читать дальше
.16 февраля 2026 года 18:01
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций CGN Power с прогнозной стоимостью на уровне 2,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 6,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за последние... читать дальше
.16 февраля 2026 года 17:33
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Эмитент представил результаты за январь 2026 года по РСБУ, которые эксперты оценивают нейтрально. Финансовая отчетность 2025 года позволяет... читать дальше
.16 февраля 2026 года 17:04
Вероятно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых к концу текущего года, при этом ее средний размер по году может составить 14%, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. Решение Банка России продолжить снижение ключевой ставки, а также мягкий сигнал,... читать дальше
.16 февраля 2026 года 16:32
Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку до 15% годовых по итогам заседания 20 марта 2026 года, прогноз ее уровня к июлю текущего года - 14%, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Наш прогноз средней ставки на 2026 год остается прижатым к верхней... читать дальше
.16 февраля 2026 года 16:01
Корпоративные флоатеры по-прежнему являются привлекательным долговым инструментом для компенсации все еще высокого процентного риска при смещении фокуса внимания в сторону более длинных корпоративных "бондов" по мере смягчения денежно-кредитных условий ЦБ РФ, считает аналитик по долговым рынкам... читать дальше
.16 февраля 2026 года 15:36
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций NiSource, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Текущие котировки бумаг уже отражают ключевые позитивные факторы, включая финансовые результаты за 2025 год и ожидаемое увеличение спроса со стороны... читать дальше
.16 февраля 2026 года 15:10
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков. "Акции "АЛРОСА" продолжают торговаться в узком диапазоне, - пишут Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Следующим драйвером для компании станет раскрытие финансовых результатов, которое ожидается в конце... читать дальше
.16 февраля 2026 года 14:50
Рынок ОФЗ продолжит отыгрывать решение ЦБ по ставке на текущей неделе, что позитивно отразится на котировках госбумаг, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. Рынок ОФЗ начал неделю на умеренно негативной ноте, однако в четверг после выхода... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.