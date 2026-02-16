"Солид Инвестиции" присвоили рейтинг "ниже рынка" акциям "Московской биржи" с целевой ценой 180 руб. за штуку, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого.

"Потенциал роста на горизонте года по нашим расчетам отсутствует, - отмечает аналитик. - Форвардный P/E 2026 6,2х, P/B 1,5х, ROE 24,6%. Это наиболее высокие мультипликаторы финансовом секторе на текущий момент. Мы считаем, что рынок переоценивает в моменте акции "Московской биржи". Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 19,9 рублей при коэффициенте выплат 75%. Дивидендная доходность по ближайшему дивиденду 10,9% - ниже Сбербанка, ВТБ и "ДОМ.РФ".

Донецкий считает акции "Московской биржи" отчасти защитным инструментом в период высоких ставок и высокой волатильности на финансовых рынках. Однако в условиях снижения ставки процентные доходы биржи, по его мнению, должны снижаться, что будет оказывать давление на прибыль.

"Комиссионные доходы при этом должны сохранить прежние темпы роста. Мы учитываем высокую устойчивость бизнеса в расчете стоимости капитала, однако все равно акции выглядят перекупленными", - делает вывод стратег.

