Курс рубля может составить 80 руб./$1 и 11,5 руб./юань к началу марта - "Гарда Капитал"

Курс рубля может составить 80 руб./$1, 93 руб./EUR1 и 11,5 руб./юань к началу марта, прогнозирует инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин.

"Снижение ключевой ставки ЦБ - это сдержанный позитив для рынка акций и одновременно повод для небольшого ослабления позиций рубля, - пишет эксперт в комментарии. - И хотя курсы валют до конца первого квартала вряд ли уйдут далеко от текущих значений, смягчение денежно-кредитных условий, стабилизация импорта и давление на экспорт могут к началу весны пододвинуть доллар к 80 руб., евро - к 93 руб., а юань - к 11,5 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.