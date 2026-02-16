Инвесторам стоит обратить внимание на облигации Азота - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на рублевый выпуск облигаций ГК "Азот" серии 001P-02, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава.

ГК "Азот" 17 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в рублях серии 001Р-02 с фиксированным индикативным купоном 17,25%. Индикативная доходностью к погашению (YTM) - 18,7%, срок до погашения - 5 лет, оферта через 2 года. Дюрация - 1,7 года.

"Выпуск Азот 001Р-02 с индикативной доходностью к погашению 18,7% и дюрацией 1,7 года предлагает премию 1-2% к облигациям ГТЛК со схожей дюрацией, - отмечает эксперт. - С ГТЛК "Азот" сопоставим по долговой нагрузке и бизнес-риску. У обеих компаний низкая диверсификация производства, при этом доля рынка у ГТЛК выше, но рентабельность относительно конкурентов лучше у ГК "Азот". Также выпуск Азот 001Р-02 предлагает премию чуть менее 1% к собственному выпуску".

Аналитик считает, что доходность нового выпуска Азот 001Р-02 должна составлять 18% - чуть выше доходности облигаций ГТЛК, а также на уровне собственного предыдущего выпуска.

ГК "Азот" - один из лидеров в России по производству азотных удобрений и капролактама.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.