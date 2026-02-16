Базовым сценарием остается снижение ставки ЦБ до 12% к концу года - банк "Санкт-Петербург"

Базовым сценарием аналитиков банка "Санкт-Петербург" остается снижение ключевой ставки ЦБ до 12% к концу года, говорится в обзоре.

"Банк России в пятницу решился на снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 15,5% годовых, хотя предметно рассматривался и сценарий сохранения ставки, - пишут эксперты. - Для рынка важнее было смягчение риторики регулятора. ЦБ впервые с июля 2022 года сделал свой основной сигнал мягким. Стоит также подчеркнуть, что фактическая инфляция в январе оказалась гораздо слабее недельных оценок".

В обновленных прогнозах ЦБ, на взгляд аналитиков, прежде всего выделить стоит ожидаемое повышение ориентиров по среднегодовым уровням ставки на 2027 год.

"Впрочем, регулятор их повысил косметически - с 7,5-8,5% до лишь 8,0-9,0%, - указывают стратеги. - Для достижения таких уровней в среднем по году необходимо резкое снижение ставки под конец 2026 года, что для нас пока выглядит не столь вероятным с учетом возможной реализации ряда рисков (в том числе бюджетных).

Нашим базовым сценарием остается снижение ключевой ставки до 12% по итогам 2026 года".