Индекс Мосбиржи, вероятно, покажет рост на текущей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попытаться подняться в диапазон 2850-2950 пунктов на текущей торговой неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в понедельник попыток российского фондового рынка продолжить волну росту, в результате чего индекс Мосбиржи протестирует верхнюю границу диапазона 2700-2800 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением, - пишет эксперт в обзоре. - Рынок продолжит получать поддержку со стороны пятничного решения ЦБ РФ. Также росту может поспособствовать улучшение ожиданий по геополитике в преддверии следующего раунда переговоров".

Среди бумаг, по мнению Зварича, спросом могут пользоваться акции компаний, чувствительных к ставкам в экономике.

При этом данные факторы могут на протяжении всей недели определять динамику рынка, в результате чего к ее окончанию индекс Мосбиржи может попытаться подняться в диапазон 2850-2950 пунктов, полагает аналитик ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.