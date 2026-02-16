Индекс Мосбиржи обладает потенциалом штурма годовых максимумов - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи в начале текущей недели может предпринять попытку штурма годовых максимумов при условии сохранения позитивного информационного фона, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Уровнем сопротивления выступает отметка 2850 пунктов, в то время как ближайшая поддержка на случай локальной фиксации прибыли располагается на уровне 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии экспертов.

Инвесторам, по их мнению, также стоит обратить внимание на компании, которые опубликуют результаты за 2025 год. В частности, рынок ожидает выхода отчетности МКПАО "Яндекс" и "ДОМ.РФ", что может стать локальным драйвером для соответствующих секторов и задать тон торгам на ближайшие дни новой недели.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.