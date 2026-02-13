.
.
.
.
13 февраля 2026 года 18:01

Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

Несмотря на факторы, которые могли способствовать ослаблению рубля - в частности, дефицит валютной ликвидности, выразившийся в росте стоимости биржевых юаневых свопов, и снижение ставки ЦБ РФ на 50 б. п., - пара CNY/RUB продемонстрировала на неделе лишь незначительное ослабление, удержав позиции ниже 11,2 рубля, отмечают эксперты в обзоре.

На следующей неделе, по их оценкам, пара CNY/RUB продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань, при этом ближе к концу недели - на фоне продаж валюты Банком России, слабого импорта и активных продаж валюты со стороны экспортёров в преддверии налоговых выплат - национальная валюта может попытаться перейти к восстановлению, что приведет к отступлению пары CNY/RUB в район 11 руб./юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
13 февраля 2026 года 19:07
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ на конец 2026г на уровне 13%
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт....    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Boston Scientific претерпели...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 17:33
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели - ПСБ
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ, понизив ставку до 15,5%. Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 17:06
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power и целевую цену на уровне CNY 35,2 c потенциалом роста на 35,4%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "China Yangtze Power представила неплохие предварительные результаты за 2025 год, - отмечает...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 16:21
Темпы смягчения ДКП будут постепенно ускоряться весной - "Т-Инвестиции"
Темпы смягчения денежной политики ЦБ РФ будут постепенно ускоряться весной, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Регулятор все-таки принял решение снизить ставку до 15,5%, не испугавшись январского роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - С поправкой на фактор НДС Банк...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 15:46
"Финам" понизил целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 6420 руб
"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7283 руб. до 6420 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,2% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 32,3%....    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 15:11
Ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11% - "Астра Управление активами"
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Несмотря на сигнал о возможной паузе на ближайших заседаниях, итоговое решение ЦБ о снижении ставки до 15,5% является заметно мягче рыночных...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 14:33
Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки - "Цифра брокер"
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков. Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 13:55
Цены акций Cisco и AppLovin, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Cisco Systems Inc. и AppLovin Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Cisco упала в четверг сразу на 12,3%, хотя результаты за 4К25 превзошли ожидания как по выручке ($15,35 млрд против 15,12...    читать дальше
.
13 февраля 2026 года 13:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре эксперта брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и полный 2025 год 17 февраля...    читать дальше
.
.