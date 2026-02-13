Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

Несмотря на факторы, которые могли способствовать ослаблению рубля - в частности, дефицит валютной ликвидности, выразившийся в росте стоимости биржевых юаневых свопов, и снижение ставки ЦБ РФ на 50 б. п., - пара CNY/RUB продемонстрировала на неделе лишь незначительное ослабление, удержав позиции ниже 11,2 рубля, отмечают эксперты в обзоре.

На следующей неделе, по их оценкам, пара CNY/RUB продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань, при этом ближе к концу недели - на фоне продаж валюты Банком России, слабого импорта и активных продаж валюты со стороны экспортёров в преддверии налоговых выплат - национальная валюта может попытаться перейти к восстановлению, что приведет к отступлению пары CNY/RUB в район 11 руб./юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.