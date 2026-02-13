Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели - ПСБ

Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ.

"Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ, понизив ставку до 15,5%. Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - пишут эксперты. - Это позволило индексу RGBI нивелировать более половины своего снижения с начала года, завершив неделю выше отметки 117 пунктов".

Аналитики подчеркивают, что ЦБ сузил прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2026 год до 13,5- 14,5% с 13-15%, а на 2027 год прогноз был повышен до 8-9% с 7,5-8,5%.

"Это позволяет сохранить наш прогноз по "ключу" на конец 2026 года на уровне 12%. В целом, ЦБ дал позитивный сигнал рынку и при подтверждении дальнейшего тренда на замедлении инфляции в ближайшие недели можно ожидать восстановление индекса RGBI до уровней декабря 2025 года (119 пунктов)", - отмечают стратеги ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.