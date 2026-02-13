"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power и целевую цену на уровне CNY 35,2 c потенциалом роста на 35,4%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"China Yangtze Power представила неплохие предварительные результаты за 2025 год, - отмечает эксперт. - При этом поддержку бизнесу продолжает оказывать рекордное увеличение энергопотребления в Китае, а также продолжающееся развитие бизнеса в области ГАЭС. Дополнительным фактором поддержки остается стабильная дивидендная политика компании с коэффициентом выплат не ниже 70% на 2025-2030 гг. Несмотря на зависимость от погодных условий и регуляторных решений, бизнес остается стабильным. Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы акций компании".

China Yangtze Power (CYPC) - крупнейшая в Китае энергетическая компания, специализирующаяся на гидроэнергетике.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.