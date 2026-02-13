.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Озона
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 февраля 2026 года 12:46
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Озона
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей за штуку, говорится в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. 26 февраля 2026 года эмитента опубликует результаты за 4К25. "Мы ожидаем выполнения обновленных ориентиров менеджмента: рост GMV на 41-43%; скорр. EBITDA - 140 млрд руб.; рост финтех-выручки на 110%, - пишет эксперт. - По нашим оценкам, оборот в четвертом квартале вырастет на 33%, что выше ноябрьского прогноза (21-27%). Компания фокусируется на товарах с низким средним чеком, формируя у клиентов привычку заказывать широкий ассортимент именно через платформу, что повышает частоту заказов и улучшает загрузку логистики". Однако 2026 год, указывает Лазаричева, может стать более сложным: замедление роста доходов населения способно начать давить на динамику продаж. "Мы прогнозируем EBITDA за 4К25 около 40 млрд руб., за год - 153 млрд руб. (+9% к ранее озвученным ориентирам). Фокус на операционной эффективности должен поддержать дальнейший рост EBITDA и свободного денежного потока, что в перспективе создает базу для появления дивидендов, - указывает аналитик "Т-Инвестиций". - Сохраняем позитивный взгляд, наша целевая цена по акциям - 6500 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
13 февраля 2026 года 15:46
"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7283 руб. до 6420 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,2% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 32,3%.... читать дальше
.13 февраля 2026 года 15:11
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Несмотря на сигнал о возможной паузе на ближайших заседаниях, итоговое решение ЦБ о снижении ставки до 15,5% является заметно мягче рыночных... читать дальше
.13 февраля 2026 года 14:33
Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки - "Цифра брокер"
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков. Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению... читать дальше
.13 февраля 2026 года 13:55
Котировки акций Cisco Systems Inc. и AppLovin Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Cisco упала в четверг сразу на 12,3%, хотя результаты за 4К25 превзошли ожидания как по выручке ($15,35 млрд против 15,12... читать дальше
.13 февраля 2026 года 13:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре эксперта брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и полный 2025 год 17 февраля... читать дальше
.13 февраля 2026 года 12:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью $300 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Эмитент демонстрирует признаки перехода от фазы роста в автомобильном бизнесе к инвестиционному циклу, где... читать дальше
.13 февраля 2026 года 11:48
Совкомбанк сохраняет долгосрочную "нейтральную" оценку акций ПАО "Диасофт", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Эмитент опубликовал слабые результаты за 3К25 финансового года с небольшими отклонениями от наших прогнозов. На звонке с аналитиками компания снизила... читать дальше
.13 февраля 2026 года 11:16
Акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Грузооборот российских морских портов в январе 2026 года снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... читать дальше
.13 февраля 2026 года 10:56
Новый прогноз Банка России по средней ключевой ставке на текущий год в целом задаст тренд для рынка рублевых гособлигаций на ближайшие недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "По-прежнему считаем, что, несмотря на весьма неоднозначные... читать дальше
.13 февраля 2026 года 10:36
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет "позитивную" оценку рынка рублевых гособлигаций, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Длинные ОФЗ имеют, пожалуй, наилучшее соотношение риска и доходности в настоящий момент", - указывают эксперты. Они также отмечают, что на фоне коррекции в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.