"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью $300 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой.

Эмитент демонстрирует признаки перехода от фазы роста в автомобильном бизнесе к инвестиционному циклу, где основная ставка делается на новые направления - роботакси и гуманоидных роботов Optimus, отмечает эксперт.

При продолжающемся снижении объемов поставок и усилении конкуренции в США текущая оценка компании (мультипликатор P/E составляет 200х) существенно опережает фундаментальные показатели, указывает она.

Несмотря на устойчивый рост энергетического сегмента, вклад новых проектов в прибыль остается ограниченным в краткосрочной перспективе, а повышенные капитальные затраты создают давление на свободный денежный поток.

"Сохраняем "негативный" взгляд, целевая цена на горизонте двенадцати месяцев составляет $300", - говорится в обзоре Дуйсембаевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.