Акции НМТП остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Грузооборот российских морских портов в январе 2026 года снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66,9 млн тонн, констатируют эксперты.

Наибольшее падение фиксируется в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах, что связано как с сокращением внешнеторговых потоков, так и с метеоусловиями.

Исходя из обновленных данных, аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" отмечают, что ключевые портовые активы НМТП показывают устойчивую динамику.

Грузооборот порта Новороссийск вырос на 1,3% (до 153,9 млн тонн), а грузооборот порта Приморск увеличился на 2,8% (до 57,7 млн тонн).

Эксперты считают, что акции НМТП остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов.

