Индексу Мосбиржи будет трудно закрепиться вне текущего боковика - "Алор Брокер"

Вероятность выхода индекса Мосбиржи вверх из текущего "бокового" диапазона в 2700-2800 пунктов невелика, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Игоря Соколова.

Российский рынок акций по итогам четверга практически не изменился, констатирует эксперт. Инвесторы замерли в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

"Базовым вариантом является сохранение ее неизменности, что уже заложено в цены. Однако есть надежды и на ее снижение на 0,5 п.п. Именно такой вариант в совокупности с мягкой риторикой может привести к сильному восходящему движению и выходу индекса Мосбиржи за границы боковика 2700-2820 пунктов. Но вероятность данного сценария невелика", - пишет Соколов.

