Акции Норникеля остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГМК "Норильский никель" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент, один из крупнейших мировых производителей никеля, меди и металлов платиновой группы, раскрыл финансовые результаты за 2025 год по МСФО.

Компания увеличила чистую прибыль, значительно нарастила величину скорректированного свободного денежного потока и имеет приемлемый уровень долговой нагрузки, однако сохраняется неопределенность в части выплаты дивидендов за 2025 год, отмечают эксперты.

Аналитики сервиса считают, что на фоне роста цен на металлы и снижения ключевой ставки ЦБ РФ акции "Норникеля" остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов.

