Инвестбанк "Синара" понизил рейтинг бумаг Baidu до "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" понизил рейтинг бумаг Baidu Inc. с "держать" до "продавать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

Прогнозные стоимости при этом были повышены: с 95 до 125 гонконгских долларов (HKD) за акцию эмитента и с $97 до $128 за ADR компании.

Котировки бумаг Baidu за последний поднялись на 63%, в то время как индекс Hang Seng повысился на 28%, констатирует эксперт.

Такое опережение объясняется притоком капитала в технологический сектор КНР на фоне глобального интереса к искусственному интеллекту.

"Мы считаем рост акций чрезмерным и ожидаем, что до конца 2026 года снижение выручки основного сегмента онлайн-рекламы за 3К25 и, как мы полагаем, за 4К25 найдет отражение в коррекции, - пишет Вахрамеев в обзоре. - Сегмент беспилотных автомобилей, судя по всему, выйдет на значимую прибыль только к 2030 году. Baidu сейчас оценивается рынком с премией к компаниям-аналогам (15% по P/E 2027П). Мы уменьшили прогнозы по финансовым показателям на 2025-2030 гг., но при этом упала и ставка дисконтирования по китайским акциям в целом, в связи с чем целевая цена повышена нами с HKD95 до HKD125 за акцию и с $97 до $128 за ADR (фьючерсы на расписки обращаются на Московской бирже). В итоге мы понижаем рейтинг с уровня "держать" до "продавать".

