Акции НОВАТЭКа справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Результаты эмитента за 2П25 неожиданно позитивные. Ожидаем дивидендные выплаты за второе полугодие в размере 46-47 рублей на акцию, дивдоходность - 4%, - пишут эксперты в комментарии. - Мы полагаем, что акции "НОВАТЭКа" на данный момент справедливо оценены рынком, но отмечаем, что есть геополитические риски в связи с запланированным ЕС отказом от российского СПГ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.